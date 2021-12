விலை உயர்ந்த செல்போன் வாங்க... குழந்தையை கடத்திய மாணவர் கைது... சிசிடிவியில் சிக்கினார்

Puducherry

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் விலை உயர்ந்த செல்போன் வாங்க பணம் இல்லாததால் எதிர் வீட்டு குழந்தையை கடத்தி பணம் பறிக்க முயன்ற கல்லூரி மாணவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

திருக்கானூர் அருகே உள்ள மூங்கில்பட்டு கிராமத்தை சேர்ந்த கல்லூரி மாணவரை கைது செய்த போலிசார் குழந்தையையும் பத்திரமாக மீட்டனர்.

குழந்தையை ஒளித்து வைத்துவிட்டு, கடத்தப்பட்டதாக நாடகமாகிய இளைஞரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை செய்து உண்மையை கண்டுபிடித்தனர்.

A college student has been arrested for trying to kidnap a child from the opposite house because he did not have the money to buy an expensive cell phone. Police arrested a college student from Moongilpattu village near Thirukanur and rescued the child.