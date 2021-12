வாடகைக்கு வீடு எடுத்து வழிப்பறி... தமிழக ரவுடிகள் புதுச்சேரியில் கைது

Puducherry

oi-Udhayabaskar

புதுச்சேரி : புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வாடகைக்கு வீடு எடுத்து தங்கி கொள்ளை போன்ற குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ரவுடிகள் 4 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ரவுடிகள் மீது தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு வழிப்பறி மற்றும் திருட்டு வழக்குகளில் தொடர்புடையதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.

கைதான ரவுடிகளிடம் இருந்து நகைகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்து அதை உரியவர்களிடம் ஒப்படைக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.

2021ஆம் ஆண்டின் கடைசி முழு சூரிய கிரகணம் எங்கு தெரியும் - என்னென்ன சிறப்பம்சம்

English summary

Police have arrested four rowdies from Tamil Nadu for renting a house in Pondicherry and engaging in criminal activities such as robbery. Police said the arrested rowdies were involved in various burglary and theft cases in Tamil Nadu.