சிங்கப்பெண்ணே..ஒரு ஊருக்கே கழிப்பறை! மகாராஷ்டிர பாடப்புத்தக்கத்தில் இடம்பிடித்த நம்ம ஊர் ஜெயலட்சுமி!

Pudukottai

புதுக்கோட்டை : அமெரிக்க விண்வெளி ஆய்வு மையமான நாசாவுக்கு செல்ல உதவ முன்வந்த தொண்டு நிறுவனத்திடம் தனது ஊருக்கே கழிப்பறை கட்டி தர கோரிக்கை வைத்த புதுக்கோட்டை மாணவி குறித்த பாடம் மகாராஷ்டிரா மாநில பாடத்திட்டத்தில் இடம் பெற்றுள்ளது.

சாதனைகள் செய்ய வயதோ, பாலினமும், திறமையோ எதுவுமே தேவையில்லை. நல்ல சிந்தனையும் திட்டமிட்ட செயல்பாடுகளும் இருந்தால் போதும்.

பெண்களை வெறுமனே சிங்கப்பெண்களே என்று தூக்கிக் கொண்டாடினால் மட்டும் போதாது அவர்களுக்கான வாய்ப்பையும் நாம் உருவாக்கி தர வேண்டும். அவ்வாறு அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது நாம் அதை கொண்டாடவும் வேண்டும்.

English summary

A lesson about a Pudukottai student who requested a charity to build a toilet in her village to help her go to NASA, the American space exploration center, has been included in the Maharashtra state curriculum.