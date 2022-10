"லீவு விடு தெய்வமே.. உனக்கு கோயிலே கட்டுறேன்" - ஆட்சியர் கவிதா ராமுவிடம் கெஞ்சி கூத்தாடும் மாணவர்கள்

Pudukottai

oi-Jackson Singh

புதுக்கோட்டை: மழை பெய்தாலும் பெய்தது.. இந்த பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்களின் அட்டகாசங்கள் தாங்க முடியவில்லை. ஏதோ ஸ்கூல் மிஸ்ஸிடம் லீவு கேட்டு கெஞ்சுவதை போல, புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியர் கவிதா ராமுவிடம் விடுமுறை விடும்படி இன்ஸ்டாகிராமில் கெஞ்சலும் கதறலுமாக மாணவர்கள் மெசேஜ்களை தட்டி விட்டுள்ளனர்.

வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தின் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் மழை அடித்து விளாசுகிறது. கடந்த சில வாரங்களாகவே சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், ஈரோடு, சேலம், புதுக்கோட்டை, திருச்சி, அரியலூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருகிறது.

இன்னும் சில நாட்களுக்கு தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. இதனால் பல மாவட்டங்களில் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளிப்பது குறித்து ஆலோசனை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

தொடர்ந்து பெய்யும் மழை...திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை

English summary

Pudhukottai district collector Kavitha Ramu posted her instagram page in facebook where we can see number of messages from school students to ask her to announce Leave.