சீமானுடன் இணைந்து செயல்படுவீர்களா? பட்டென வேல்முருகன் சொன்ன பதில்.. டக்கென திரும்பிப் பார்த்த ‘தலை’!

Pudukottai

oi-Vignesh Selvaraj

புதுக்கோட்டை : தமிழர்களின் நலனுக்காக சீமானுடன் இணைந்து செயல்படும் தேவை ஏற்பட்டால் எதிர்காலத்தில் இணைந்து செயல்படலாம் என தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சித் தலைவர் வேல்முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டையில் தமிழக வாழ்வுரிமைக் கட்சி தலைவர் வேல்முருகன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேட்டியளித்தார். அப்போது, சீமானுடன் இணைந்து செயல்படுவீர்களா எனக் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.

திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து திமுக சார்பில் பண்ருட்டி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற வேல்முருகன், சமீபகாலமாக திமுகவை விமர்சித்துப் பேசி வருகிறார். இந்நிலையில், வேல்முருகனின் இந்தப் பதில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

முல்லை பெரியாறு: அச்சம் கிளப்பும் வீடியோ.. 'வேகமா நடவடிக்கை எடுங்க’ - ஆர்.பி.உதயகுமார் கோரிக்கை!

English summary

In the future we will definitely travel together with the NTK coordinator Seeman if there is a need, says Tamizhaga Valvurimai katchi leader Velmurugan.