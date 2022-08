தொடரும் இலங்கையின் அத்துமீறல்.. வேலைநிறுத்தத்தில் மீனவர்கள்.. கடலுக்கு செல்லாமல் 1,300 படகுகள்!

Ramanathapuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

ராமநாதபுரம்: இலங்கை கடற்படையினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ள மீனவர்களை விடுவிக்க வலியுறுத்தி மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கடலில் மீன்பிடிக்க செல்லும் தமிழக மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் எல்லை தாண்டி மீன் பிடித்ததாக கைது செய்யப்படுவது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. எல்லை தாண்டி வந்து மீன்பிடிப்பதாக கூறி, தமிழக மீனவர்களின் படகுகளை அடித்து சேதப்படுத்துவதுடன், வலைகளை அறுப்பதையும் இலங்கை கடற்படையினர் வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர்.

இந்த சம்பவங்களை தடுத்து நிறுத்த கோரி மத்திய - மாநில அரசுகளுக்கு மீனவ சங்கங்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கைகளை வைத்து வருகின்றனர். இருந்தும் தமிழக மீனவர்கள் கைது செய்யப்படுவது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

( ராமநாதபுரத்தில் மீனவர்கள் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் ) 6 Fishermen have been arrested by Srilankan Navy. So Fishermen are on strike demanding the release of the fishermen who have been arrested by the Sri Lankan Navy.