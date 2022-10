காதர்பாட்ஷா முத்துராமலிங்கத்துக்கு வந்த சிக்கல்! கட்சிக்குள் ஆரம்பித்த பஞ்சாயத்து! பரபர பாலிடிக்ஸ்?

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் பட்டியல் வெளியான நிலையில், பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இராமநாதபுரம் மாவட்ட திமுக செயலாளராக காதர் பாட்சா முத்துராமலிங்கம் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவருக்கு எதிராக அங்கு ஒட்டப்பட்டுள்ள போஸ்டர்கள் பரபரப்பை கிளப்பியிருக்கிறது.

ராமநாதபுரத்தில் திமுக மாவட்ட பொறுப்பாளராகவும் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் இருக்கும் காதர் பாட்சா முத்துராமலிங்கம் மற்றும் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் இடையேயான மோதல் காரணமாக கடந்த சில நாட்களாகவே இராமநாதபுரம் திமுகவில் பரபரப்பு நிலவுகிறது.

இதனால் மாவட்ட செயலாளர் மாற்றம் இருக்கும் என உடன்பிறப்புகள் எதிர்பார்த்தனர். ஆனால் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் வெளியான மாவட்ட செயலாளர் பட்டியலில் காதர் பாட்சா முத்துராமலிங்கத்தின் பெயரே இடம் பெற்றிருந்தது.

மீண்டும் திமுக தலைவராகிறார் மு.க.ஸ்டாலின்.. துரைமுருகன், டிஆர்.பாலுவும் போட்டியின்றி தேர்வாகிறார்கள்

English summary

A few days ago, after the list of DMK district secretaries was published, the much awaited Ramanathapuram district DMK secretary named Pon Muthuramalingam Khadar Patsa has been appointed, and the posters against him have created a stir.