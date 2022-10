என்னது இபிஎஸ் வாழ்கவா? எந்த ***வேணா இருந்துட்டு போ! பசும்பொன்னில் விரட்டப்பட்ட மாஜி ஆர்பி உதயகுமார்?

Ramanathapuram

oi-Rajkumar R

இராமநாதபுரம் : பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் குருபூஜை மற்றும் ஜெயந்தி விழாவில் அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொள்ளாததாது அப்பகுதி மக்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில், தேவர் குருபூஜை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்பி உதயகுமாருக்கு அங்கிருந்தவர்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகக் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

தேசியமும் தெய்வீகமும் எனது இரு கண்கள் என்று கூறிய பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவரின் 115 வது ஜெயந்தி விழாவும் 60வது குருபூஜை விழாவும், ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள பசும்பொன் கிராமத்தில் நடைபெற்று வருகிறது இவ்விழாவானது அக்டோபர் மாதம் 28, 29, 30 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும்.

28ஆம் தேதியான இன்று ஆன்மீக விழாவாகவும் 29ஆம் தேதி அரசியல் விழாவாகவும் 30ந்தேதி அரசு விழாவாக நடைபெறும். இவ்விழாவில், தமிழக முதல்வர்,எதிர்க்கட்சியினர் உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள் அஞ்சலி செலுத்துவது வழக்கம்.

English summary

