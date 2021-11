Salem

oi-Veerakumar

சேலம்: சேலம்-பெங்களூர் நெடுஞ்சாலையில், தருமபுரி அருகே, வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த கார் ஒன்று நிலைதடுமாறி சாலையிலிருந்து சில அடி தூரத்தில் உள்ள கிணற்றுக்குள் பாய்ந்தது மூழ்கியது.

ரோடு எங்கே இருக்கு, கிணறு எங்கே இருக்கு! எப்படி விழுந்திருக்கு பாருங்க இந்த கார்! 2 பேர் பரிதாப பலி

இந்த சம்பவத்தில் தந்தை மற்றும் மகள் ஆகிய இருவர் பரிதாபமாக பலியாகினர். இது தொடர்பான பரபரப்பூட்டும் சிசிடிவி வீடியோ காட்சி வெளியாகியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரு லிங்கா நகரை சேர்ந்தவர் வீரா (42). இவர் அந்த பகுதியில் உள்ள தனியார் ஜவுளி நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணிபுரிந்து வந்துள்ளார்.

English summary

On the Salem-Bangalore highway, near Dharmapuri, a speeding car stalled and sank into a well a few feet from the road. Both father and daughter were tragically killed in the incident. A sensational CCTV video has been released in this regard.