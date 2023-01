இரவு பரோட்டா சாப்பிட்ட கல்லூரி மாணவர்.. காலை நடைபயிற்சி சென்றபோது திடீர் மரணம்..சேலத்தில் அதிர்ச்சி

Salem

oi-Mani Singh S

சேலம்: சேலத்தில் அதிகாலையில் நடைபயிற்சி சென்று கொண்டிருந்த என்ஜினீயரிங் கல்லூரி மாணவர் திடீரென மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்தாரா என்பது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

சேலம் மாவட்டம் நான்கு ரோடு நாகம்மாள் தோட்டம் பகுதியை சேர்ந்தவர் விஸ்வநாதன். இவருடைய மகன் வினித்குமார் (வயது 19).

வினித் குமார் கருப்பூரில் உள்ள அரசு என்ஜினியரிங் கல்லூரியில் மூன்றாமாண்டு படித்து வந்தார்.

English summary

The sudden death of an engineering college student while walking in Salem in the early hours of the morning has come as a shock. Police are investigating whether he died of a heart attack.