Salem

oi-Vignesh Selvaraj

சேலம் : கோடநாடு கொலை, கொள்ளை வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றவாளிகளை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தது அதிமுக அரசுதான், அந்த வழக்கில் சிறை சென்றவர்களை ஜாமீனில் எடுத்தது தி.மு.கவினர் என குற்றம்சாட்டியுள்ளார் அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி.

கோடநாடு எஸ்டேட் கொலை கொள்ளை வழக்கு குறித்து 316 பேரிடம் தனிப்படை போலீசார் விசாரணை நடத்தி உள்ள நிலையில், கடந்த வாரம் இவ்வழக்கு சிபிசிஐடிக்கு மாற்றம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டது.

சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கும் நிலையில், கோடநாடு விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுகவுடன் டீலிங் நடத்திவிட்டார் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் விமர்சித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி, கோடநாடு வழக்கில் குற்றவாளிகளை கைது செய்ததே அதிமுக அரசு தான், திமுக அவர்களை ஜாமீனில் எடுத்தது ஏன் என சந்தேகம் கிளப்பி இருக்கிறார்.

English summary

AIADMK government immediately arrested the criminals involved in the Kodanad murder and robbery case. DMK executive bailed out those who went to jail. : AIADMK Interim General Secretary Edappadi Palaniswami accuses dmk.