Salem

oi-Rayar A

சேலம்: பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்ற மாரியப்பனுக்கு சொந்த ஊரான பெரியவடகம்பட்டியில் பொதுமக்கள் பட்டாசுகள் வெடித்து உற்சாகமான வரவேற்பு கொடுத்தனர். ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் சமீபத்தில் பாரா ஒலிம்பிக் போட்டி நடந்து முடிந்தது.

மக்களின் அன்பால்நெகிழ்ந்து போன பதக்க நாயகன் மாரியப்பன்.. மேளதாளம் முழங்க சொந்த ஊரில் உற்சாக வரவேற்பு

தமிழகத்தில் 4-வது நாளாக அதிகரிக்கும் கொரோனா.. இந்த 3 மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிவேகம்.. என்ன காரணம்?

இதில் பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்ற இந்திய வீரர்கள் 5 தங்கம், 8 வெள்ளி உள்பட 19 பதக்கங்கள் வென்று சாதனை படைத்தனர். இதில் உயரம் தாண்டுதல் பிரிவில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த வீரர் மாரியப்பன் தங்கவேலு வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றம் வென்று சாதனை படைத்தார்.

English summary

Mariappan, a Paralympic silver medalist, was greeted with a rousing fireworks display in his hometown of Periyavadakampatti. The Paralympic Games recently concluded in Tokyo, the capital of Japan