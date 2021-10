எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு எதிராக பழி.. திசை திருப்பிய தனபால்? கொடநாடு வழக்கில் திடீர் திருப்பம்

Salem

oi-Velmurugan P

சேலம்: கார் டிரைவர் கனகராஜின் மரணத்துக்கு பின்னர் கனகராஜின் விபத்து வழக்கை காரணமாக வைத்து கொடநாடு வழக்கை திசை திருப்பவும், அது தொடர்பான சாட்சியங்களை கலைக்கவும் திட்டமிட்டு செயல்பட்டதாக கனகராஜின் அண்ணன் தனபால் மற்றும் உறவினர் ரமேஷ் ஆகியோரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் கொடநாட்டில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான தேயிலை எஸ்டேட் இருக்கிறது. ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் கடந்த 2017-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் 24-ந் தேதி அங்கு இரவு பணியில் இருந்த காவலாளி ஓம் பகதூர் என்பவரை ஒரு கும்பல் கொலை செய்தது.

அத்துடன் எஸ்டேட்டில் நுழைந்து அங்கிருந்து ஆவணங்கள் மற்றும் பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றது. என்ன காணாமல் போனது என்பது குறித்து சரியான தகவல்கள் இல்லை.

English summary

After the death of the car driver Kanagaraj, the police arrested Kanagaraj's brother Danapal and cousin Ramesh for plotting to divert the Kodanadu case and dissolve the evidence related to Kanagaraj's accident case.