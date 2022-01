பொங்கல் பரிசுடன் ரூ 1000 கொடுத்திருக்கலாம்.. நம்பிக்கையா இருந்திருக்கலாம்.. திமுக எம்எல்ஏ பேச்சு!

News

oi-Vishnupriya R

சீர்காழி: பொங்கல் பரிசுடன் ரூ 1000 கொடுத்திருந்தால் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் 100 சதவீதம் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம் என சீர்காழி திமுக எம்எல்ஏ பன்னீர் செல்வம் பேசியுள்ளார்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து கொரோனா நிவாரணம் ரூ 4000, ரேஷன் கடையில் 14 மளிகை பொருட்கள் உள்ளிட்டவைகளை வழங்கியது. அது போல் பொங்கல் பண்டிக்கைக்கு வழக்கமாக கடந்த ஆட்சியில் ரூ 2000 ரொக்கம், கரும்பு துண்டு, முந்திரி, திராட்சை, ஏலக்காய், பச்சரிசி, சர்க்கரை ஆகியவை வழங்கப்பட்டு வந்தது.

இந்தநிலையில் திமுக ஆட்சியில் 21 பொருட்களை பொங்கல் பரிசு தொகுப்பாக வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அத்துடன் முழு கரும்பும் அடக்கம் என தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால் ரூ 2000 ரொக்கம் கொடுக்கவில்லை என எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தின.

English summary

Seerkazhi MLA PaneerSelvam says that If we would have given Rs 1000 as Pongal gift, then we will win 100% in Urban local body election 2022.