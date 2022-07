15 நாள் தான் தங்கலாம்.. சிங்கப்பூரிலும் விரட்டியடிக்கப்படும் கோத்தபய ராஜபக்சே! அகதியாக மாஜி அதிபர்!

Singapore

oi-Nantha Kumar R

சிங்கப்பூர்: இலங்கையில் மக்கள் போராட்டத்தால் உயிருக்கு பயந்து கோத்தபய ராஜபக்சே சிங்கப்பூரில் தஞ்சமடைந்துள்ள நிலையில் அங்கு வசிக்க 15 நாளுக்கு மேல் அனுமதி வழங்கப்படவில்லை. இந்தியாவும் கைவிரித்துள்ளதால் இதனால் அவர் வேறு நாட்டில் தஞ்சமடைய வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இலங்கையில் கடும் பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது. அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள் எகிறியுள்ளன. இதனால் பொதுமக்கள் தன்னெழுச்சியாக வீதிகளில் இறங்கி போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த போராட்டத்தின் காரணமாக பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதன்பிறகு அதிபர் பதவியை ராஜினாமா செய்ய மறுத்து கோத்தபய ராஜபக்சே மறுத்து வந்தார்.

English summary

Fearing for his life due to the people protest in Sri Lanka, Gotabaya Rajapakse has taken refuge in Singapore and was not granted permission to stay there for more than 15 days. As India has also opened its hands, it has become a situation where he has to seek refuge in another country.