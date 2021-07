ஆஸ்திரேலியாவில் உச்சத்தில் கொரோனா.. தேசிய அவசரநிலை சூழல்.. மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்ட பிரதமர்!

Sydney

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் அதிகரித்து வரும் கொரோனா பாதிப்பு தேசிய அவசரநிலை போல் உள்ளதாக தலைவர்கள் கூறியுள்ளனர். மெதுவான தடுப்பூசி பயன்பாட்டுக்கு பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் நாட்டு மக்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார்.

கடந்த வருடம் கொரோனா முதல் அலையை சமாளிக்க முடியாமல் பல்வேறு நாடுகள் திணறிக் கொண்டிருந்த நிலையில் ஆஸ்திரேலியா அதனை வெற்றிகரமாக கையாண்டது. இதனால்தான் ஆஸ்திரேலியாவில் கொரோனா மொத்த பாதிப்பு அதிகமாக இல்லை.

அனால் கொரோனா இரண்டாவது அலையில் டெல்டா வைரஸ் மாறுபாடு ஆஸ்திரேலியாவை பாடாய்படுத்தி வருகிறது. சிட்னி, கான்பெர்ரா ஆகிய நகரங்களில் பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.

English summary

Leaders say the growing corona impact in Australia is like a national emergency. Prime Minister Scott Morrison has apologized to the nation for the slow vaccine use