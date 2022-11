சிங்கங்கள் எஸ்கேப் ஆகிடுச்சே.. பத்தே செகண்டில் மொத்த உயிரியல் பூங்காவும் காலி - அலறிய ஆஸ்திரேலியா

Sydney

oi-Jackson Singh

சிட்னி: ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ள உயிரியல் பூங்காவில் 5 சிங்கங்கள் திடீரென காணாமல் போனதாக அறிவிப்பு வெளியானதால் பயந்து போன மக்கள் அலறியடித்துக் கொண்டு ஓட்டம் பிடித்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் குவிந்திருந்த நிலையில், சிங்கங்கள் காணாமல் போனதாக அறிவிப்பு வந்ததுமே, பத்தே செகண்டில் மொத்த மக்களும் உயிரியல் பூங்காவை விட்டு வெளியேறியதும் பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சிங்கங்கள் தப்பித்துச் செல்லும் அளவுக்கு அஜாக்கிரதையாக இருந்ததாக அங்குள்ள சில ஊழியர்களை டிஸ்மிஸ் செய்து உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Five lions at Taronga Zoo in Sydney, Australia escape their enclosure. After annoucement regarding this, people rushed out with fear.