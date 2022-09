ராணி எலிசபெத் எழுதிய ரகசிய கடிதம்.. ‘மர்மம்’.. இன்னும் 63 ஆண்டுகளுக்கு யாரும் படிக்க முடியாது.. ஏன்?

Sydney

oi-Vignesh Selvaraj

சிட்னி : மறைந்த பிரிட்டன் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றபோது எழுதிய கடிதம் ஒன்று சிட்னியில் உள்ள கட்டடம் ஒன்றில் ரகசியமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.

ராணி எலிசபெத் கடந்த 1986ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சென்றபோது எழுதிக் கொடுத்த அந்தக் கடிதத்தை, 2085-ஆம் ஆண்டில்தான் பிரித்துப் படிக்க வேண்டும் என அவரே கைப்பட எழுதி கொடுத்துள்ளார்.

இங்கிலாந்தின் நீண்டகால அரசியாக இருந்த இரண்டாம் எலிசபெத் மகாராணி மரணமடைந்த நிலையிலும், அவர் எழுதிய கடிதத்தில் இருக்கும் மர்மத்தை அறிய இன்னும் 63 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டும்.

English summary

Queen Elizabeth II wrote a letter in November 1986 to the people of Sydney. The interesting this is, that it cannot be opened for 63 years. The late Queen has been Australia's head of state for a long time.