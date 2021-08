சுடுகாட்டுக்கு செல்ல பாதை கேட்டு போராடிய பொதுமக்கள்.. ஆபாசமாக பேசி சப்-இன்ஸ்பெக்டர் கொலை மிரட்டல்!

Tamilnadu

திருப்பத்தூர்: உடலை அடக்கம் செய்ய கொண்டு செல்லும் பாதை கேட்டு மறியல் செய்த பொதுமக்களை சிறப்பு உதவி காவல் ஆய்வாளர் ஆபாசமாக பேசி மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் குரிசிலாப்பட்டு ஊராட்சி கிருஷ்ணா நகர் பகுதியில் சுமார் 100 குடும்பங்களை சேர்ந்தவர்கள் வசித்து வருகின்றனர். நேற்று அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கலா என்ற முதியவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு இறந்து உள்ளார்.

டெம்போவில் காலை கட்டி.. ரோட்டில் தரதரவென இழுத்து சென்று தண்டனை.. மா.பியில் ஆதிவாசி கொடூர கொலை

English summary

The incident in which a special assistant police inspector spoke obscenely and threatened the public who had protested asking for a way to bury the body has caused shock