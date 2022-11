உடல் மினுமினுக்க வேண்டுமா.. வாட்ஸ் அப் தகவலை நம்பி.. செங்காந்தள் கிழங்கை சாப்பிட்ட இளைஞர் பலி!

Tamilnadu

oi-Jackson Singh

திருப்பத்தூர்: வாட்ஸ் அப்பில் வந்த தகவலை நம்பி உடலை மினுமினுப்பாக மாற்ற வேண்டும் என்பதற்காக செங்காந்தள் பூச்செடியின் கிழங்கை சாப்பிட்ட இளைஞர் உயிரிழந்த சம்பவம் ஆம்பூரில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தொழில்நுட்பம் எத்தனை வளர்ச்சி அடைந்தபோதிலும், நம் நாட்டில் பெரும்பாலான மக்கள் மனதில் அறியாமை மட்டும் இன்னும் விலகவே இல்லை. யார் எதை சொன்னாலும் அதை அப்படியே நம்பும் மக்கள் அதிகளவில் இருக்கின்றனர். இதில் படித்தவர், படிக்காதவர் பேதம் கிடையாது என்பதுதான் சிக்கலே. உள்ளூர் முதல் உலக நடப்புகள் வரை யாரோ ஒருவர் கூறியதை மறு ஆய்வு செய்யாமல் அப்படியே நம்பும் வழக்கம் மக்கள் மத்தியில் இருக்கிறது.

அதுவும் வாட்ஸ் அப்பில் வந்துவிட்டால் போதும், மறு அப்பீலே தேவை இல்லை. ஏதோ தெய்வ வாக்கு போல அதை அவர்கள் நம்பி விடுவார்கள். அவர்கள் நம்பியதோடு மட்டுமல்லாமல், அது நூறு சதவீதம் உண்மை என்பதை போல மற்றவர்களிடமும் கூறுவார்கள். இவ்வாறு பல மருத்துவக் குறிப்புகள் கூட வாட்ஸ் அப்பில் உலா வருவதுதான் கொடுமை. ஒற்றை தலைவலியா.. இந்த மூலிகையை சாப்பிடுங்கள் என்ற ரீதியில் வரும் வாட்ஸ் அப் தகவல்களை நம்பி உடல்நிலை பாதிப்புக்கு உள்ளானவர்கள் ஏராளம். அதுபோன்ற ஒரு விபரீத சம்பவம்தான் ஆம்பூரில் நடந்துள்ளது.

English summary

A man died in Ambur after eating the tuber of a sengandhal plant in order to get shining body by trusting the information which received on WhatsApp.