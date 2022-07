வாகனங்களை எரிக்க ‘பாக்கெட் சாராயம்’.. கள்ளக்குறிச்சியில் தீ வைக்கப்பட்டது எப்படி? விசாரணையில் பரபர!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கனியாமூர் பள்ளி கலவரத்தின்போது, நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சாராய பாக்கெட்களை கொண்டு, தீ வைக்கப்பட்டதாக போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

பள்ளி கட்டிடங்கள், பேருந்துகள், போலீஸ் வாகனம் உள்ளிட்டவை பாக்கெட் சாராயம் கொண்டு தீ வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசாருக்கு கிடைத்துள்ள வீடியோவால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி வன்முறை வாட்ஸ்-அப் மூலம் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டதாக தகவல் வெளியாகி சிலர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், பள்ளி பேருந்துகள், போலீஸ் வாகனங்களை எரிக்க பாக்கெட் சாராயம் பயன்படுத்தப்பட்டதாக வெளிவரும் தகவல் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மரணம்... வாட்ஸ் அப் குழு அமைத்து வதந்தி பரப்பிய மேலும் 2 பேர் கைது

English summary

Shocking information has come out that more than a hundred packets of liquor were set on fire during the Kaniyamur school riots in Kallakurichi district.