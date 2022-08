முதல்வர் கொடுத்த லோன் இன்னும் கிடைக்கல.. செக் திரும்ப வாங்கிட்டாங்க- நரிக்குறவப் பெண் அஸ்வினி வேதனை!

Tamilnadu

oi-Vignesh Selvaraj

செங்கல்பட்டு : பூஞ்சேரியைச் சேர்ந்த நரிக்குறவ சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெண் அஸ்வினி, முதல்வர் ஸ்டாலின் தனக்கு வழங்கிய கடன் உதவி இன்னும் தனக்குக் கிடைக்கவில்லை என வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார்.

Bathroom வசதி கூட இல்ல.. வைரலான Narikuravar Ashwini பகுதி மக்கள் | Oneindia Tamil

கடனுதவி கொடுக்கப்பட்டிருந்தும், கடை இல்லை உள்ளிட்ட காரணங்களை கூறி தொடர்ந்து தங்களுக்கு வங்கியில் கடன் வழங்க மறுப்பதாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார் அஸ்வினி.

முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஒரு லட்சம் செக் கொடுத்தார். நிகழ்ச்சி முடிந்ததும் செக் அட்டையை திரும்ப வாங்கிக் கொண்டார்கள். வங்கியில் கேட்டால் லோன் தர மறுக்கிறார்கள் என வேதனை தெரிவித்துள்ளார் நரிக்குறவப் பெண் அஸ்வினி.

முதல்வரின் மனதை தொட்ட புரட்சிப் பெண் அஸ்வினி, ஜெய்பீம்

Chengalpet district Pooncheri Narikuravar woman Ashwini has alleged that even after the loan order was given by Chief Minister Stalin, the bank continued to refuse to give them loan.