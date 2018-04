எந்தமாதிரியான நாட்டில் நாம் வசிக்கிறோம் - ஆசிஃபா கொலைக்கு கொந்தளிக்கும் வரலட்சுமி

ஜம்முகாஷ்மீரின் 8 வயது சிறுமி ஆசிஃபா கொலை-போராட்டங்கள் வலுத்தது

சென்னை: என்னமாதிரியான நாட்டில் வாழ்கிறோம் வெட்கமாக இருக்கிறது என்று சிறுமி ஆசிஃபா வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டதற்கு நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் பதிவிட்டுள்ளார்

ஜம்மு- காஷ்மீரின் கத்துவா பகுதியில் 8 வயது சிறுமி ஆசிஃபா கடத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யபட்டு கொலை செய்யப்பட்டார். இதற்கு பலரும் நீதி கேட்டு போராடி வருகின்றனர். 'ஜஸ்டிஸ் பார் ஆசிஃபா' #JusticeForAsifa என்ற ஹேஸ்டேக் சமூகவலைத்தளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

குற்றவாளியை காப்பாற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சிறுமியை சிதைத்த அந்த கொடூரனின் புகைப்படத்தை பதிவிட்டு பலரும் கருத்துக்களை கூறி வருகின்றனர்.

The first of the monsters that raped and killed that innocent soul ... #burninhell #death #castration #JusticeforAsifa shame him... and he is supposed to protect us..?? A man of the law..!!! Wow watte country we live in.!!! pic.twitter.com/FwsMt4O62O

நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் கொந்தளித்துள்ளார். ஒரு அப்பாவி ஆத்மாவை சிதைத்து படுகொலை செய்திருக்கிறார்கள். வெட்கமாக இருக்கிறது. குற்றவாளியை பாதுகாக்கின்றனர் அவனை காக்க போராடுகின்றனர். இந்த மனிதனை காக்க சட்டமா? அடடா... என்ன மாதிரியான நாட்டில் நாம் வாழ்கிறோம்!!! என்று பதிவிட்டுள்ளார்.

look at the faces of evil--spo #deepakkhajuria who wanted to rape asifa one last time before she was killed.#sanjhiram temple incharge who organised the rape event.

what does that make the lawyers and Hindu ekta manch defending them#JusticeforAsifa pic.twitter.com/PUIcxSI5tg