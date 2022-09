கல்யாண வயதில் பசங்க! பேஸ்புக் காதலுடன் ஓட்டம்! கணவருக்கே போட்டோ அனுப்பி கதறவிட்ட ஒரத்தநாடு ஒத்தரோசா!

Thanjavur

oi-Rajkumar R

தஞ்சாவூர் : முகநூலில் ஏற்பட்ட கள்ளக்காதலால் திருமண வயதுடைய 2 மகன்களை தவிக்க விட்டு விட்டு 25 வயது இளைஞரை ஒரத்தநாட்டை சேர்ந்த 40 வயதுடைய பெண் 2வது திருமணம் செய்து கொண்டதோடு, திருமண புகைப்படங்களை வெளிநாட்டில் உள்ள கணவருக்கும் அனுப்பியிருக்கிறார்.

திருமண புகைப்படத்தை வெளிநாட்டில் உள்ள தனது முதல் கணவருக்கு அனுப்பி கதறவிட்டுள்ளார். கேட்கவே கொடுமையாக உள்ள இந்த சம்பவம் தான் தற்போது தஞ்சை மாவட்டத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

A 40-year-old woman from Orathanad has married a 25-year-old youth for the second time due to a Facebook scam, leaving her 2 sons of marriageable age to suffer and has sent the wedding photos to her husband abroad.