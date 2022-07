வேதனை! ‘பிள்ளைகளை போல வளர்த்தேன்’.. பூவோடும் குரும்பையோடும் தென்னை மரங்களை வெட்டி வீழ்த்திய விவசாயி!

Thanjavur

oi-Vignesh Selvaraj

தஞ்சாவூர் : தேங்காய் விலை தொடர்ந்து வீழ்ச்சியடைந்து வருவதால், மனமுடைந்த விவசாயி, 2 ஏக்கர் தோப்பில் இருந்த தனது தென்னை மரங்களை வெட்டி வீழ்த்தியுள்ளார்.

தேங்காய் விலை கடந்த சில ஆண்டுகளாக வீழ்ச்சியடைந்து வருகிறது. சில மாதங்களாக கடுமையாக வீழ்ந்துள்ள தேங்காய் விலை, விவசாயிகளுக்கு பெரும் நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி ஒருவர், தனது தோப்பில் இருந்த தென்னை மரங்கள் அத்தனையையும் வெட்டி, மரக்கடைக்கு விற்றுள்ளார்.

English summary

Coconut prices have been falling drastically for the past few years. A farmer in Thanjavur has cut down his coconut trees in his 2-acre grove.