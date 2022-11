போதையில் மலைப்பாம்பை கழுத்தில் போட்டு 'ஸ்டைல்'.. அப்புறம் நடந்தது தான் ட்விஸ்ட்! ஷாக் வீடியோ

News

ராஞ்சி: ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் முதியவர் ஒருவர் மது போதையில் விபரீதம் அறியாமல் மலைப்பாம்பை பிடித்து கழுத்தில் போட்டுள்ளார். இதில் மலைப்பாம்பு கழுத்தை நெரித்ததால் பாம்பிடம் இருந்து தப்பிக்க அவர் போராடும் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

மது நாட்டுக்கு வீட்டுக்கு கேடு என்று எழுதி வைத்தாலும் எதையும் பொருட்படுத்தாமல் அசால்டாக அட்டித்து விட்டு சில மது பிரியர்கள் செய்யும் ரகளைகளை எளிதில் சொல்லிவிட முடியாது.

போதையில் வருகிறவர் போகிறவர் என அனைவரையும் வம்புக்கு இழுத்து வாங்கி கட்டிக்கொள்வது, சாலையில் படுத்து தூங்குவது.. ஓடுகிற பஸ்சை குறுக்கே சென்று மறிப்பது என போதையில் மதுப்பிரியர்கள் செய்யும் அழிச்சாட்டியங்கள் அளவே இல்லாதது.

In the state of Jharkhand, an old man caught a python and put it around his neck while under the influence of alcohol. The video of him struggling to escape from the snake as it was strangled by the python is going viral on the internet.