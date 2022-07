ஒரே பள்ளியில் 33 மாணவர்களுக்கு கொரோனா.. அதிர்ச்சியில் பெற்றோர், ஆசிரியர்கள்- தேனி மாவட்டத்தில் பரபர!

Theni

oi-Vignesh Selvaraj

தேனி : தேனி மாவட்டம் பழனிசெட்டிபட்டியில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப்பள்ளியில் 33 மாணவ, மாணவிகளுக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டதால் பெற்றோர்கள், ஆசிரியர்கள் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

33 மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதிசெய்யப்பட்டதை அடுத்து, பள்ளி மூடப்பட்டு அனைத்து மாணவர்களும் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரவல் அதிகரித்து வருவதால், பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிப்பது பற்றி ஆலோசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

கொரோனா அறிகுறி..முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் காவேரி மருத்துவமனையில் அனுமதி - சிடி ஸ்கேன் பரிசோதனை

English summary

School in Palanisettipatti, Theni district has been closed after 33 students affected by corona virus. The increasing spread of corona infection in schools has caused shock.