Theni

oi-Rajkumar R

தேனி : தேனி மாவட்டத்தில் மாட்டுவண்டி பந்தயம், புறா பந்தயம் போல நடத்தப்பட்ட மைக் செட் பந்தயத்தில் திண்டுக்கல் தேனி மதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மைக் செட் உரிமையாளர்கள் கலந்து கொண்டு பரிசுகளை பெற்றுச் சென்றனர்.

பேசிட்டே இருந்தா என்ன அர்த்தம்! யார் பெருசுனு போட்டு காட்டுங்க! தேனியில் கலக்கிய ’மைக்செட்’ திருவிழா

திருவிழா காலங்களில் ஒவ்வொரு ஊரிலும் ஒவ்வொரு போட்டிகள் நடத்தப்படும் தென் மாவட்டங்களில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி என்றால் வடமாவட்டங்களில் கபடி போட்டி உள்ளிட்டவை நடத்தப்படும்.

மேலும் மாட்டு வண்டி பந்தயம், கிடா முட்டு சண்டை சேவல் சண்டை, புறா ரேஸ் உள்ளிட்ட போட்டிகளை திருவிழாக்களில் நடத்தி அதில் வெற்றி பெரும் வீரர்களுக்கு பரிசுகளும் கோப்பைகளும் வழங்கப்படுவது வழக்கம்.

English summary

Mic set owners from various districts including Dindigul Theni Madurai participated in the mic set race which was conducted like cart race and pigeon race in Theni district and won prizes.