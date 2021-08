Theni

oi-Velmurugan P

தேனி : தேனி மாவட்டம் வைகை அணையில் இன்று விவசாயிகளின் பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது. அப்போது அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் கூட்டத்திற்கு புகுந்த தேனீக்கள் அதிகாரிகளை சரமாரியாக கொட்டியது. இதில் 7 பேர் காயம் அடைந்தனர். அவர்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

வைகை அணைக்கு சென்ற அமைச்சர்கள்.. பறந்து வந்த தேனீக்களால் தேனியில் ஒரே பரபரப்பு

தேனி , மதுரை, சிவகங்கை, திண்டுக்கல், மாவட்டங்களில் 1லட்சத்தி 60 ஆயிரம் ஏக்கர் விவசாயிகன் பயன்பெரும் வகையில் தமிழக முதல்வர் உத்தரவையடுத்து மூன்றாவது முறையாக வைகை அணையை இன்று திறக்கப்பட்டது. இந்த விழாவில் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி கலந்து கொண்டார்.

வைகை அணையில் தண்ணீர் திறப்பதற்கு அமைச்சர்கள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் பொதுபணித்துறை அலுவலர்கள் அணையின் மேற்பகுதியில் குவிந்து இருந்தனர்.

English summary

Water was opened for irrigation of farmers at Vaigai Dam in Theni district today. Then the bees entered the meeting of ministers and officials and barraged the officials. 7 of them were injured. They have been admitted to a nearby hospital.