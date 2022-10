வைகையில் வெள்ளப்பெருக்கு.. "யாரும் ஆற்றில் இறங்க வேண்டாம்" கரையோர மக்களுக்கு எச்சரிக்கை!

Theni

oi-Yogeshwaran Moorthi

தேனி: வைகை ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால் ஆற்றங்கரையோரம் உள்ள மக்கள் ஆற்றில் குளிக்கவோ, கடக்கவோ, துணி துவைக்கவோ, இறங்கவோ கூடாது என்று பொதுப்பணித்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தேனி மாவட்டம், ஆண்டிப்பட்டி அருகே 71 அடி உயரம் கொண்ட வைகை அணை நீர்மட்டம் கடந்த 2 மாதங்களுக்கு முன்பு முழுக் கொள்ளளவை எட்டியது.

இதனையடுத்து அணையில் இருந்து மதுரை, சிவகங்கை, திண்டுக்கல் மாவட்ட முதல்போக மற்றும் ஒரு பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது.

ஆனால் கடந்த 2வாரங்களாக நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை எதுவும் பெய்யாத நிலையில் தண்ணீர் திறப்பதும் நிறுத்தப்பட்டது.

அத வேற ஞாபகப்படுத்திட்டீங்க! வைகை அணையில் தெர்மாக்கோல்! காரணம் யாரு தெரியுமா? உடைத்த செல்லூர் ராஜு!

English summary

As the water level of Vaigai Dam has risen to 69 feet, District Administration has issued a warning to the people along the river banks not to bath, cross, wash clothes or enter the river.