16 ஆண்டுகளுக்கு பின் திருநெல்வேலி மாநகராட்சியை கைப்பற்றிய திமுக! அதிமுக வசமானது திசையன்விளை

Thirunelveli

oi-Nantha Kumar R

திருநெல்வேலி: திருநெல்வேலி மாநகராட்சியை 16 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திமுக கைப்பற்றிய நிலையில் மேளதாளம் முழங்க ஆட்டம் பாட்டத்துடன் ஆளுங்கட்சியினர் வெற்றியை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். இதேபோல் மாவட்டத்தில் உள்ள பிற நகராட்சி, பேரூராட்சிகளிலும் அதிமுகவை பின்னுக்கு தள்ளி திமுக அதிக வார்டுகளில் வெற்றி பெற்றது.

தமிழ்நாட்டில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் 10 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் பிப்ரவரி 19ல் நடந்தது. பொதுமக்கள் ஆர்வமாக ஓட்டளித்தனர். மொத்தம் 61 சதவீத ஓட்டுகள் பதிவாகின.

ஜெயக்குமார் கைது.. பரபரத்த பட்டினப்பாக்கம்.. 4 வீடு தள்ளி இருந்தும் லேட்டாக தம்பிதுரை என்ட்ரி.!

இந்த தேர்தலில் பதிவான ஓட்டுகள் இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. இதில் பெரும்பாலான மாநகராட்சிகள், நகராட்சிகள், பேரூராட்சிகளில் ஆளுங்கட்சியான திமுக அதிக இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதற்கு திருநெல்வேலி மாவட்டமும் விதிவிலக்கல்ல.

English summary

As the DMK took over Tirunelveli Corporation after 16 years, the ruling party celebrated the victory with music bands. Similarly DMK has won more wards in municipality and town panchayats.