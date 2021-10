ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது - இணையதளம் மூலம் கண்காணிக்க ஏற்பாடு

Thirunelveli

திருநெல்வேலி: தமிழ்நாட்டில் 9 மாவட்டங்களுக்கான ஊரக உள்ளாட்சித்தேர்தலில் மாவட்ட கவுன்சிலர், ஒன்றிய கவுன்சிலர், கிராம ஊராட்சித்தலைவர், கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஆகிய 4 பதவியிடங்களுக்கான முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணிக்கு தொடங்கியுள்ளது. காலை முதலே மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்களிக்க வந்துள்ளனர். வாக்குப்பதிவை இணையதளம் மூலம் கண்காணிக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 9 மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு இரு கட்டங்களாக நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு வெளியிட்டது. தேர்தல் பிரச்சாரம் விறுவிறுப்பாக நடந்து முடிந்தது. ஆளுங்கட்சியான திமுக, எதிர்கட்சியான அதிமுக இடையே மட்டுமல்லாது பலமுனை போட்டி நிலவுகிறது. உள்ளூர் செல்வாக்குள்ள நபர்கள் பலரும் சுயேட்சையாகவும் களமிறங்கியுள்ளனர்.

இன்றைய தினம் முதல் கட்ட வாக்குப்பதிவு 7,921 வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெற உள்ளது. முதல் கட்ட தேர்தலில் 41 லட்சத்து 93 ஆயிரத்து 996 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். மாவட்ட மற்றும் ஒன்றிய கவுன்சிலர் பதவியிடங்களுக்கு திமுக, அதிமுகவினர் பெரும்பான்மையான இடங்களில் நேருக்கு நேர் போட்டியிடுகின்றனர். இதேபோல் பாஜக, பாமக, காங்கிரஸ், தேமுதிக, அமமுக, விசிக, கம்யூனிஸ்ட், பகுஜன் சமாஜ் கட்சிகள் மற்றும் சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் களம் இறங்கியுள்ளனர்.

இரண்டு கட்டங்களாக நடைபெறும் தேர்தலில், 2,981 இடங்கள் போட்டியின்றி நிரப்பப்பட்டுள்ளதால், மீதமுள்ள 23,998 இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில், 39 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் முதல்கட்ட தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இங்கு 78 மாவட்ட கவுன்சிலர்கள், 755 ஒன்றிய கவுன்சிலர்கள், 1,577 கிராம ஊராட்சித்தலைவர்கள், 12,252 கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.

உள்ளாட்சித் தேர்தல் நாளில் சம்பளத்துடன் கூடிய லீவு : தொழிலாளர் உதவி ஆணையர் அறிவிப்பு

ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஆற்காடு, திமிரி, வாலாஜாவிலும், வேலூர் மாவட்டத்தில் குடியாத்தம், கேவி குப்பம், காட்பாடி, பேர்ணாம்பட்டு ஊராட்சி ஒன்றியங்களும் தேர்தல் களமாக உள்ளன. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் ரிஷிவந்தியம், திருநாவலூர், திருக்கோவிலூர், உளுந்தூர்பேட்டையில் மக்கள் வாக்களிக்க இருக்கின்றனர்.

திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மட்டும் அம்பாசமுத்திரம், சேரன்மகாதேவி, மானூர், பாளையங்கோட்டை, பாப்பாக்குடி ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் மக்கள் வாக்களிக்க உள்ளனர். தென்காசி மாவட்டத்தில் ஆலங்குளம், கடையம், கீழப்பாவூர் உள்ளிட்ட 5 பகுதிகளிலும், திருப்பத்தூரில் சோலையார்பேட்டை, கந்திலி, நாட்றம்பள்ளி என 4 பகுதிகளிலும் முதல் கட்ட தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

வாக்குப்பதிவு காலை 7 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை நடைபெறுகிறது. கொரோனா அறிகுறி உள்ளவர்கள் மட்டும் மாலை 5 முதல் 6 மணி என கடைசி ஒரு மணி நேரத்தில் வாக்களிக்கலாம். இரண்டாம் கட்ட வாக்குப்பதிவு அக்டோபர் 9ம் தேதி நடைபெறுகிறது. அக்டோபர் 12ம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.

