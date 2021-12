Thiruvallur

oi-Udhayabaskar

திருவள்ளூர் : திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் விபத்து வழக்கு ஒன்றில் உரிய இழப்பீடு வழங்காத அரசு விரைவுப் பேருந்து நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் ஜப்தி செய்யப்பட்டது.

விபத்தில் உயிரிழந்தவர் குடும்பத்திற்கு இழப்பீடு.. தமிழக அரசுப் பேருந்து நடு வழியில் ஜப்தி

ஜப்தி செய்யப்பட்ட பேருந்து நீதிமன்றம் கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் அதில் பயணித்த பயணிகள் மாற்றுப் பேருந்தில் அழைத்துச் செல்லப்பட்டனர்.

2016ம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 23ம் தேதி இரவு அதிகத்தூரில் அரசுப் பேருந்து மோதியதில் குட்டியப்பன் என்பவர் படுகாயம் அடைந்து உயிரிழந்தார்.

English summary

In an accident case in Tiruvallur district, a government express bus which did not pay proper compensation was confiscated on a court order. The confiscated bus was taken to the court and the passengers were taken to an alternative bus.