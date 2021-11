Thiruvallur

oi-Udhayabaskar

திருவள்ளூர் : திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோல் விற்பனை செய்வதாக கூறி வாகன ஓட்டிகள் போராட்டம் நடத்தியதை அடுத்து அந்த பங்க்கில் பெட்ரோல் விற்க தற்காலிகமாக தடை விதிக்கப்பட்டது.

தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோல் ஊற்றி மோசடி.. பழுதான வாகனங்கள்.. திருவள்ளூரில் பரபரப்பு சம்பவம்

இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் நிறுவனத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற பெட்ரோல் பங்க்கில் தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோல் விற்பனை செய்வதாகக் கூறி வாகன ஓட்டிகள் போராட்டம் செய்தனர்.

Cyclone Jawad: டிசம்பர் 3 ல் அந்தமான் கடலில் ஜாவத் புயல்?.. யார் பெயர் வைத்தது தெரியுமா?

தண்ணீர் கலந்த பெட்ரோல் ஊற்றியதால் வாகனங்கள் பழுதாகிவிட்டதாகவும் அதற்கும் உரிய இழப்பீடு வழங்கவேண்டும் என கேட்டு முற்றுகையிட்டனர்.

English summary

Motorists staged a protest at the Hindustan Petroleum petrol station in the Oil Mill area next to Tiruvallur Pinchivakkam, claiming that it was selling water-based petrol. They said the vehicles were damaged and demanded compensation. Police rushed to the spot and temporarily banned the sale of petrol.