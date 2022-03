திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலில் ஆழித்தேரோட்டம் கோலாகலம் - பக்தர்கள் ஆருரா தியாகேசா முழக்கம்

Thiruvarur

oi-Jeyalakshmi C

திருவாரூர்: ஆரூரா... தியாகேசா முழக்கம் எங்கும் எதிரொலிக்க திருவரூரில் ஆழித்தேரோட்டம் இன்று கோலாகலமாக நடைபெறுகிறது. பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இந்த தேரோட்டத்தில் பங்கேற்று வடம் பிடித்து இழுத்தனர். ஆழித்தேருடன், கமலாம்பிகை அம்மன் தேரும், சண்டிகேஸ்வரர் தேரும் வடம் பிடித்து இழுக்கப்பட்டது.

திருவாரூரில் பிறந்தாலும், திருவாரூர் என்ற பெயரை சொன்னாலும் முக்தி கிடைக்கும் என்பார்கள்

சர்வ தோஷங்களையும் நீக்கும் பரிகார தலமாக உள்ள திருவாரூர் தியாகராஜர் கோவிலின் ஆழித்தேர் பிரசித்தி பெற்றது. ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தேர் என்ற பெருமை ஆழித்தேருக்கு உண்டு. ஆழித்தேரோட்ட திருவிழாவை அப்பர் சுவாமிகளே நடத்துவதாக ஐதீகம்.

இக்கோவில் சைவ சமயத்தின் தலைமையிடமாக கொண்டது. பஞ்ச பூதங்களுக்கு உரிய கோவில்களில் பூமிக்குரிய கோவிலாகும். இத்தகைய சிறப்புமிக்க கோவிலில் நடைபெறும் ஆழித்தேரோட்டம் உலகப்புகழ் பெற்றது. ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய தேர் என்ற பெருமைமிக்கது.

திருவாரூர் தியாகராஜர் கோயில் பங்குனி உத்திர பெருவிழா கொடியேற்றம்! ஆழித்தேரோட்டம் தேதி அறிவிப்பு

Azhi ther festival in thiruvarur 2022: (திருவாரூர் ஆழித்தேரோட்டம்) Azhi Ther festival in Thiruvarur is in full swing today. Tens of thousands of devotees took part in the procession and pulled the rope.