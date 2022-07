காவிரி டெல்டாவில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க அனுமதி? - விவசாயிகள் பீதி.. “விளக்கம் கொடுங்க முதல்வரே”!

Thiruvarur

திருவாரூர் : திருவாருர் அருகே காவிரி டெல்டா பகுதியில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது பற்றி முதல்வர் ஸ்டாலின் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

காவிரி டெல்டா பகுதியில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க அப்பகுதி விவவசாயிகளும், சுற்றுச்சூழலியலாளர்களும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொடர் போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதையடுத்து, ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

மேலும், காவிரி டெல்டா பகுதி, பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாகவும் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், புதிதாக ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க தமிழக அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளதாக வெளியான தகவல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

AMMK General Secretary TTV Dhinakaran has urged that Chief Minister Stalin should give an explanation about whether permission has been given to take hydrocarbon in the Cauvery Delta region.