எம்எல்ஏவைவிட அதிக சம்பளம் வாங்குறேன்.. நான் ஏன் குப்பம் தொகுதியில் போட்டியிடுறேன்? விஷால் பேச்சு

Tirupati

திருப்பதி: ஒரு எம்எல்ஏ எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு நான் என் படங்கள் மூலம் சம்பாதிக்கிறேன் என நடிகர் விஷால் தெரிவித்துள்ளார்.

நடிகர் விஷால் திருப்பதியில் இரு கல்லூரி நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார். அப்போது அவர் மாணவர்கள கேட்ட கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்துள்ளார். விஷால் கூறுகையில் என்னை பற்றி நிறைய வதந்திகள் வருகின்றன.

நான் சந்திரபாபு நாயுடுவை எதிர்த்து குப்பம் தொகுதியில் போட்டியிட போகிறேன் என்ற தகவல் உலா வருகிறது. அந்த செய்தி உண்மையானதல்ல. ஒரு எம்எல்ஏ என்ன சம்பாதிக்கிறாரோ அதைவிட நான் அதிகமாகவே என் படங்களில் சம்பாதிக்கிறேன்.

