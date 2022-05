என்ன 400 ரூபா சம்பளமா? என் கூட வாங்க 2 ஆயிரம் சம்பாதிக்கலாம்! கடைக்காரரை தெறிக்க விட்ட பிச்சைக்காரர்

Tiruppur

திருப்பூர் : திருப்பூரில் கடையில் பிச்சை எடுத்த இளைஞரை கடை உரிமையாளர் அழைத்த நிலையில், "400 ரூபாய்க்கு வேலை செய்யனுமா..? ஒரு நாளைக்கு 2000 ரூபாய் சம்பாதிக்கிறேன்" என பதிலளித்த வீடியோ சமூக வலைதலங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

ஜவுளி மற்றும் பனியன் போன்ற ஆயத்த ஆடைகள் தொழிலில் தொழிலில் பிரசித்தி பெற்ற திருப்பூர் மாவட்டத்திற்கு தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வியாபாரிகள், பொதுமக்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

அவ்வாறு வந்து செல்லும் வியாபாரிகளை பிச்சைக்காரர்கள் அதிக அளவில் தொல்லை செய்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது.

English summary

When a shop owner called a young man who was begging at a shop in Tirupur, he asked, “Do you want to work for 400 rupees ..? I earn 2000 rupees a day. ”The video is spreading fast on social media.