மக்களே ரொம்ப கவனம்! சாப்பிடும் போது பேசினால் இப்படி ஒரு ஆபத்தா? திகைத்துப் போன மருத்துவர்கள்!

திருச்சி : திருச்சி அருகே சப்போட்டா பழம் சாப்பிட்ட போது பேசிக் கொண்டே இருந்த பெண்ணின் நுரையீரலின் அடிப்பகுதியில் விதை சிக்கிய நிலையில் மருத்துவர்கள் அதனை சிரமப்பட்டு அகற்றியுள்ளனர். உணவு அருந்தும் போது பேசுவதோ சிரிப்பதோ உள்ளிட்ட பல்வேறு செயல்பாடுகளை தவிர்க்க வேண்டும் என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

திருச்சி அரசு பொது மருத்துவமனையில் திருச்சி மாவட்டம், லால்குடி அடுத்துள்ள செம்பரை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் மார்ட்டின் மேரி.

இவர் கடந்த இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு சப்போட்டா விதையை பேசிக்கொண்டு சாப்பிட்டபோது எதிர்பாராத விதமாக விழுங்கியதால் மூச்சு அடைப்பு ஏற்பட்டது.

A seed was stuck in the bottom of the lung of a woman who was talking while eating sapota fruit near Trichy and the doctors removed it with difficulty. Doctors have advised to refrain from talking or laughing while eating.