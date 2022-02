"தில்லு" இருந்தால், "திராணி" இருந்தால்.. திருச்சியில் சூடான எடப்பாடி.. திமுகவிற்கு விடுத்த சவால்!

Trichirappalli

திருச்சி : கூட்டணி இல்லாமல் தனித்து போட்டியிட்டு வெற்றிபெற முடியாத கட்சி திமுக எனவும், திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகள் திமுக சின்னத்தில் போட்டியிடுகிறது என்றால் அவர்களுக்கு இதற்கு கட்சி என முன்னாள் முதலமைச்சரும் அதிமுக இனி ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலை முன்னிட்டு அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து இணை ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.

இதன் ஒரு பகுதியாக திருச்சி சுப்பிரமணியபுரம் அருகே உள்ள தனியார் மண்டபத்தில் நடைபெற்ற தேர்தல் பிரச்சாரக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு திருச்சி மாநகராட்சி, நகராட்சி மற்றும் பேரூராட்சிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

English summary

Former Chief Minister and AIADMK co-ordinator Edappadi Palanichamy has said that the DMK is a party that cannot win without a coalition