சென்னையில் தினமும் குடியேறி வரும் வடமாநிலத்தவர்கள்! இது நமக்கு ஆபத்து! கே.என்.நேரு எச்சரிக்கை!

வட மாநிலத்தவர்கள் தமிழ்நாட்டில் அதிகளவு குடியேறி வருவதாக அமைச்சர் நேரு பேச்சு.

Trichirappalli

oi-Arsath Kan

திருச்சி: சென்னையில் தினம் தோறும் குடியேறி வரும் ஆயிரக்கணக்கான வடமாநிலத்தவர்களால் நமக்கு தான் ஆபத்து என அமைச்சர் நேரு எச்சரித்துள்ளார்.

திருச்சியில் நடைபெற்ற வீரவணக்க நாள் பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர் இதனைக் கூறினார்.

அண்மைக் காலமாக தமிழகத்திற்கு படையெடுக்கும் வடமாநிலத்தவர்களின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது.

சென்னையில் தேசியக் கொடி ஏற்றினார் ஆளுநர் ரவி.. அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றார்!

English summary

Minister Nehru has warned that we are in danger because of the thousands of northerners who are settling in Chennai every day.