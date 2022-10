ராமஜெயத்தை கொன்றது யார்? எதற்காக?..சிக்குவாரா சூத்திரதாரி.. 20 பேரிடம் உண்மை கண்டறியும் சோதனை

Trichirappalli

திருச்சி : ராமஜெயம் கொலை வழக்கு விசாரணை பரபரப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இன்று உண்மை கண்டறியும் சோதனை திருச்சியில் நடைபெற உள்ளது. உண்மை கண்டறியும் சோதனைக்காக 20 சந்தேக நபர்கள் டிஜிபி ஷகில் அக்தர் முன்பு திருவெறும்பூர் காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகியுள்ளனர்.

அமைச்சர் கே.என்.நேருவின் தம்பி ராமஜெயம், கடந்த, 2012ஆம் ஆண்டு மார்ச் 29ஆம் தேதி அதிகாலை நடைப்பயிற்சி சென்ற போது போது மர்ம நபர்களால் கடத்தப்பட்டார். பரபரப்பாக தேடி வந்த நிலையில் அவரது உடல் கல்லணை சாலையில் உள்ள காவிரிக் கரையோரம், கை, கால்கள் இரும்புக் கம்பியால் கட்டப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

கடந்த 10 ஆண்டு காலமாக கொலையாளிகள் யார் என்று நெருங்கவே முடியவில்லை. தமிழக காவல்துறை, சிபிசிஐடி, சிபிஐ என மாறி மாறி விசாரித்து ராமஜெயம் கொலைக்கான காரணம் என்ன என்ற தகவலைக்கண்டறிய முடியவில்லை. இந்நிலையில் சிறப்பு புலனாய்வுக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Ramajayam murder case investigation has reached an exciting stage. A fact-finding trial is scheduled to take place in Trichy today. 20 suspects have appeared before DGP Shakeel Akhtar at Thiruverumpur police station for fact-finding.