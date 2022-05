பேரறிவாளன் விடுதலை.. எல்லாம் தெரிந்துதான் திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம்! காங்கிரஸ் எம்பி பரபர கருத்து

Trichirappalli

oi-Nantha Kumar R

திருச்சி: ‛‛பேரறிவாளனை தமிழர் என்ற அடிப்படையில் விடுதலை செய்தது காங்கிரசுக்கு ஏற்புடையது அல்ல. இது எல்லாம் தெரிந்துதான் திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறோம். இந்த கூட்டணி தொடரும்'' என காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்பி திருநாவுக்கரசர் கூறினார்.

திருச்சி மக்களவை தொகுதி எம்பியாக காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசர் உள்ளார். இவர் திருச்சி மணப்பாறையில் நிருபர்களுக்கு பேட்டியளித்தார்.

அப்போது பேரறிவாளன் விடுதலை பற்றியும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தமிழக பயணம் குறித்து திருநாவுக்கரசர் கருத்து தெரிவித்தார். இதுபற்றி திருநாவுக்கரசர் கூறியதாவது:

அது மாதிரி எல்லாம் ஆசைப்படாதீங்க! அவ்வளவு சீக்கிரமாக நடக்காது! சமாளித்த திருநாவுக்கரசர்!

English summary

‛‛Releasing Perarivalan on the grounds that he is a Tamilan is not acceptable to the Congress. Knowing all this, we are in the DMK alliance. This alliance will continue, ”says Congress MP Thirunavukarasar.