தலைமையேற்க வாங்கம்மா.. சசிகலாவிற்கு ஆதரவாக நிறைவேற்றிய தீர்மானம்.. ஷாக் தந்த அதிமுக நிர்வாகிகள்

Tuticorin

oi-Velmurugan P

தூத்துக்குடி: அஇஅதிமுகவுக்கு பொதுச் செயலாளராக சசிகலா தொடர வேண்டும் என விளாத்திகுளத்தில் அதிமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சட்டசபை தேர்தலில் பங்கேற்க மாட்டேன் ஒன்று ஒதுங்கி இருந்த சசிகலா, தற்போது அதிமுகவை மீட்கப்போவதாக தொண்டர்களிடம் அடிக்கடி பேசி வருகிறார். லாக்டவுன் முடிந்த பின் தொண்டர்களை ஊர் ஊராக போய் சந்தித்து பேசப்போவதாகவும் கூறி வருகிறார்.

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள், முக்கிய நிர்வாகிகள் சசிகலா பக்கம் வராத நிலையில், அவர் தொண்டர்களை குறிவைத்து களம் இறங்கி உள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் தலைமை, சசிகலா உடன் பேசும் நிர்வாகிகளை அதிரடியாக நீக்கி வருகிறது. இதுவரை பலரையும் நீக்கி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

A resolution has been passed at the AIADMK executive meeting in Vilathikulam that Sasikala should continue as the general secretary of the AIADMK.