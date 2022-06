’இதுவும்’ சனாதனம் தான்! 40 வருஷத்தில் கடலுக்குள் மூழ்கி விடும்! பரபரப்பை பற்ற வைத்த ஆளுநர் ரவி!

Vellore

oi-Rajkumar R

வேலூர் : நதிகளைப் பாதுகாக்க நாம் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும் எனவும், நதிகளை நாம் தெய்வமாக வணங்க வேண்டும் அப்போதுதான் அவைகளை பாதுகாக்க முடியும் என தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கூறியுள்ளார்.

40 வருஷத்தில் கடலுக்குள் மூழ்கி விடும்! பரபரப்பை பற்ற வைத்த ஆளுநர் ரவி!

அகில பாரதிய சந்நியாசிகள் சங்கம் வேலூர் ஸ்ரீநாராயணி பீடம் ஒருங்கிணைந்து வேலூர் ஸ்ரீபுரம் ஸ்ரீ ராயண பீடத்தில் பாலாறு பெருவிழாவின் தொடக்க நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இன்று முதல் ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழாவில் நாராயணி பீடத்தின் சக்தி அம்மா மற்றும் தமிழக ஆளுநர் ஆர் .என்.ரவி பங்கேற்று குத்து விளக்கு ஏற்றி தொடங்கி வைத்தனர்.

அந்த 4 பேர்.. எடப்பாடி கோட்டையில் இருந்து சீட்டுகளை உருவ திட்டம்.. இறங்கிய 3 புள்ளிகள்- நடக்குமா?

ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் இவ்விழாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்து ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சந்நியாசிகள் பங்கேற்றுள்ளனர். விழாவில் பேசிய தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி," நதிகளை நாம் பாதுகாக்க

அனைவரும் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும், நதிகளை நாம் தெய்வங்களாக வணங்க வேண்டும்.

English summary

Governor of Tamil Nadu RN Ravi has said that we must all work together to protect the rivers and only then can we worship the rivers as a deity to protect them.