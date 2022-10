விரட்டியடித்த தெலுங்கர்கள்.. பதிலடி கொடுத்த நாம் தமிழர்கள்! கைது செய்த போலீஸ் -ஆந்திர எல்லையில் பரபர

Vellore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருப்பத்தூர்: திருப்பதி அருகே தமிழக மாணவர்கள் மீது ஆந்திராவை சேர்ந்த கும்பல் தாக்குதல் நடத்தியதை கண்டித்து ஆந்திர எல்லையில் உள்ள வாணியம்பாடி சுங்கச்சாவடியில் மறியலில் ஈடுபட்டு நாம் தமிழர் கட்சியினரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதியை அடுத்த தமிழ்நாடு எல்லையில் அமைந்து இருக்கிறது புத்தூர் எஸ்.பி.புரம் சுங்கச்சாவடி. இந்த சுங்கச்சாவடி வழியாக ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் தினந்தோறும் சென்று வருகின்றன.

இவ்வழியே இரு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான வர்த்தக போக்குவரத்தும், பொது போக்குவரத்தும் நடைபெற்று வருகிறது. ஏராளமாக ஆந்திர வாகனங்கள் தமிழ்நாட்டிற்கும் தமிழக வாகனங்கள் ஆந்திராவுக்கும் சென்று வருகின்றன.

வெறிகொண்ட ஆந்திர கும்பல்.. தமிழக மாணவர்கள் மீது ஓடஓட தாக்குதல்! எல்லையில் பதற்றம் -திருமா ட்வீட்

English summary

Naam Tamil Party members have been arrested by the police for staging a protest at the near Vaniyambadi toll gate on the Andhra border to condemn the attack by a mob from Andhra on Tamil Nadu students near Tirupati.