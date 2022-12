அட பாவமே.. பனியில் சிக்கி உயிரோடு உறைந்துபோன மான்.. குளிரில் நடுங்கும் அமெரிக்கா

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் கடும் பனிப்புயல் வீசுவதால் மக்கள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர். இதற்கு விலங்குகளும் விலக்கில்லை என்று சொல்லும் அளவுக்கு மலைப்பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த மான் ஒன்று பனிமூட்டத்தில் சிக்கி அப்படியே உறைந்து போயுள்ளது. வாய் மற்றும் தலைப்பகுதி முழுவதும் அசைக்க முடியாத அளவுக்கு பனிக்கட்டியாக மாறியது.

அமெரிக்காவில் குளிர் கால புயல் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வீசி வருவதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

வட அமெரிக்க பகுதிகளிலும் கனடாவின் பல இடங்களிலும் கடுமையான குளிர் சூழல் நிலவுகிறது.

Due to the heavy snow storm in America, people have been severely affected. Animals are no exception to this, a deer that was walking in the mountains got stuck in the snow and froze.