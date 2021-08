'நான் யாரையும் நம்ப மாட்டேன்.. ஆப்கன் விவகாரத்தில் நான் செய்ததே சரியானது..' அடம்பிடிக்கும் பைடன்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: ஆப்கனில் தாலிபான்கள் நல்லாட்சி தருவார்கள் என நம்புகிறீர்களா எனச் செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விக்குப் பதிலளித்த பைடன், தான் ஒருபோதும் யாரையும் முழுவதுமாக நம்ப மாட்டேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆப்கனில் இருந்த அஸ்ரப் கானி தலைமையிலான அரசைத் தாலிபான்கள் கழித்த பின்னரும்கூட, இன்னும் அங்கு அமைதி திரும்பவில்லை. ஒரு வாரத்திற்கு மேல் ஆகியும் தாலிபான்களால் ஆப்கனில் ஆட்சி அமைக்க முடியவில்லை.

அதேபோல ஆப்கனை ஒட்டுமொத்தமாகத் தாலிபான்கள் கைப்பற்றிவிட்ட போதிலும், காபூல் விமான நிலையம் இன்னும் அமெரிக்காவின் கட்டுப்பாட்டிலேயா உள்ளது. அங்குள்ள அமெரிக்கர்களையும் இதர நட்பு நாட்டினரையும் வெளியேற்றும் பணிகளில் அமெரிக்கா ஈடுபட்டுள்ளது.

Afghan-Taliban Latest News in Tamil: US President Joe Biden said that he doesn't trust anybody when asked whether he believes the Taliban or not. He also said, Taliban is seeking legitimacy and have made promises but Washington will see whether "they mean or not".