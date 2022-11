பிரிவும் நிரந்தரம் இல்லை.. விவாகரத்துக்கு பிறகு மலர்ந்தது காதல்.. இணைந்த ஜோடிகள்! சுவாரசிய தகவல்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ஆஸ்திரேலியாவில் விவாகரத்து செய்து பிரிந்த தம்பதியினருக்கிடையே தற்போது மீண்டும் காதல் மலர்ந்து திருமணம் செய்துகொண்டு புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கியிருப்பது இணையத்தில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.

உடைந்த கண்ணாடி ஒட்டாது என்பார்கள்.. இது உண்மையான பந்தத்திற்கு பொருந்தாது.

பாசமும் நேசமும் கொண்ட மனம் பிரிந்தாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் இணைந்து விடும். அது இணையும் போது முன்பை விட இறுகப்பற்றிக்கொள்ளும் என்று சொல்வதுண்டு.

விவாகரத்து வழக்கு.. ஆர்ட்டிக்கிள் 142யை உச்சநீதிமன்றம் பயன்படுத்த முடியுமா? செப்., 28ல் விசாரணை

English summary

Now that love has blossomed again between the divorced couple in Australia, the two have started a new life and it has become very popular on the internet.