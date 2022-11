உண்மையிலே இவருக்கு ஆயுள் கெட்டிதான்! 720 டிகிரி செல்சியஸ் தொட்டியில் விழுந்தும் உயிர்தப்பிய அதிசயம்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அலுமினிய தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்டிருந்த பழுதை நீக்குவதற்காக சென்ற எலக்ட்ரீஷியன் ஒருவர் அங்குள்ள 720 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் கொண்ட தொட்டிக்குள் விழுந்து உயிர் தப்பியுள்ள சம்பவம் ஸ்விட்சர்லாந்தில் நடந்துள்ளது.

நீரின் கொதிநிலையான 100 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பத்தையே மனித உடலால் தாங்க முடியாது.

ஏன் வெயில் காலத்தில் சூரியனில் இருந்து விழும் வெப்பம் கூட மனிதனுக்கு கடும் களைப்பை ஏற்படுத்தும்.

English summary

An electrician who went to fix a fault in an aluminum factory fell into a tank heated to 720 degrees Celsius and escaped with his life in Switzerland.